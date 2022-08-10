Париж, 10 августа, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Во Франции продолжается четвертая волна жары, передает BFM TV.

LuidmilaKot Жара

Температура воздуха в стране прогреется до 40°C. Жара возвращается на юго-запад страны, но в конце недели ожидают похолодание из-за грозы.

В общей сложности в 16 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Аномальная жара привела к сильной засухе, что привело к увеличению мер по ограничению потребления воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте Жиронда во Франции для тушения пожара мобилизовано 1000 пожарных.

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