Вашингтон, 10 августа, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Годовая инфляция в США замедлилась впервые с апреля 2022 года и в июле составила 8,5% после 9,1% месяцем ранее, сообщает 10 августа Reuters.

josep salvia i boté Инфляция

В месячном выражении рост инфляции в США остановился и в июле составил 1,3%, как и в предыдущем месяце.

Однако, несмотря на то, что данные по инфляции оказались лучше ожиданий экономистов, её показатель остался близок к 40-летнему максимуму.

Издание отмечает, что замедлению инфляции в июле поспособствовало резкое снижение цен на бензин, что принесло заметное облегчение американцам, наблюдавшим рост инфляции в течение последних двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа средняя стоимость бензина на автозаправках в США снизилась до $4,03 за один галлон (3,785 литра), что на $0,98 ниже исторического максимума, который был зафиксирован в июне.