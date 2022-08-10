Саратов, 10 августа, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Инцидент с возможным нападением бродячей собаки на восьмилетнего ребенка проверяют в Саратове после выявленной в интернете публикации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Давид де Конник. Нападение собак (фрагмент)

Согласно размещенным данным, в поселке Шарковка Заводского района Саратова 10 августа бродячая собака укусила восьмилетнюю девочку. У ребенка диагностирована укушенная ссадина левого бедра.

Ранее ИА REGNUM передавало, перечень территорий, куда запрещено возвращать безнадзорных животных после отлова и стерилизации, утвердили в Саратове.

Читайте также: В Саратове запретили выпускать бездомных собак рядом с объектами соцсферы

Читайте также: Живущую в саратовском приюте для собак девочку изъяли из семьи