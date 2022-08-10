Магнитогорск, Челябинская область, 10 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче Мемориала имени Ивана Ромазана. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:2.

Хоккей

В составе «Трактора» шайбы забросили защитники Александр Шепелев, Сергей Телегин и нападающие Теэму Пулккинен и Кирилл Капустин. У «Автомобилиста» отличились форварды Егор Баранов и Владимир Кузнецов.

Ранее «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» (4:1), а «Автомобилист» победил хабаровский «Амур» (2:0).