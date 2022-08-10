Новосибирск, 10 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Новосибирске в заключительную фазу вошло строительство станции метро «Спортивная». Началось благоустройство, в разгаре — отделочные работы, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

Отмечается, что к 30 сентября 2022 года строительная готовность станции должна составить 100%.

При этом, по словам мэра Анатолия Локтя, трудности, с которыми столкнулись строители, связаны с работой метрополитена, который работает в привычном графике. Локоть уверен, что нужно усилить ночные бригады рабочих.

Как сообщало ИА REGNUM, станцию метро «Спортивная» в Новосибирске начали возводить вместе с новой ледовой ареной к молодёжному первенству мира по хоккею, который должен был состояться в 2023 году. Однако весной 2022 года Международная федерация хоккея заявила об отмене проведения чемпионата в России.

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