Москва, 10 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Федеральный бюджет за январь–июль 2022 года исполнен с профицитом в 482 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 10 августа Минфин России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, за семь месяцев в бюджет поступило 15 трлн 777,7 млрд рублей доходов, что составляет 63,1% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2022 год.

В том числе, как сообщается, нефтегазовые доходы бюджета составили 7 трлн 146 млрд рублей, а ненефтегазовые — 8 трлн 631 млрд рублей.

Расходы бюджета за январь–июль исполнены в объёме 15 трлн 295,8 млрд рублей, или 64,6% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 55,9% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба за семь месяцев месяцев перечислила в бюджет 11 трлн 25,3 млрд рублей доходов, что составляет 65,7% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2022 год. От Федеральной таможенной службы поступило 3 трлн 873 млрд рублей, или 62,2% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органы перечислили в бюджет в общей сложности 879,4 млрд рублей, или 43,7% к прогнозным показателям на текущий год.