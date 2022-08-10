Рязань, 10 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки в ковид-госпитали направили 12 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в федеральном оперативном штабе. Завершил лечение от COVID-19 ещё 71 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус выявлен у 125 003 жителей. Выздоровели 120 309 человек.

В летальной статистике 3 417 записей, за сутки новых смертей не зарегистрировано.