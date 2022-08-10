Воронеж, 10 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Воронежа на 75% завершены работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом 9 августа сообщила пресс-служба мэрии.

Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Благоустройство двора

В Железнодорожном районе продолжаются работы по благоустройству и ремонту дворов. Ремонт уже завершили на улицах Остужева и 25 Января. На улице Лесной массив обновили бордюры, заасфальтировали тротуары и хозплощадки, установили лавочки и турникеты. Подрядчику предстоит заасфальтировать проезд и парковки, установить урны. На Ленинском проспекте ведется укладка щебеночного основания к асфальтированию. Также подрядчик приступил к ремонту двора по улице Минской.

Завершиться благоустройство должно до середины сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежская область вошла в число регионов, которым выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства России на завершение реализации проектов благоустройства — победителей Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды.