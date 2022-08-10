Химки, Московская область, 10 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Новый главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев заявил, что будет ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба клуба.

ФК «Химки»

«Для меня это первый опыт работы в Российской Премьер-Лиге в качестве главного тренера. С большим желанием приступаем к работе», — сказал Писарев.

Он отметил, что в «Химках» подобрался интересный состав, сплав молодости и опыта, и пообещал, что будет ставить команде современный атакующий футбол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Писарев назначен на пост главного тренера «Химок». Его помощником будет старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв.