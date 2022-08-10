Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Сожитель порноактрисы и популярной тиктокерши Анастасии Гришман (настоящая фамилия Хамловская) задержан по подозрению в ее убийстве в Санкт-Петербурге, сообщили 10 августа в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Spb. sledcom.ru Подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман

Напомним, тело 26-летней женщины было найдено в ванной комнате съемной квартиры на Южном шоссе 10 августа, после того как в полицию обратилась ее знакомая, которая неделю не могла дозвониться до подруги. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, предположительно погибшая была убита 2−3 августа. Причина смерти устанавливается, однако на шее женщины судмедэксперты насчитали 11 ножевых ранений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция начала поиски 24-летнего сожителя Анастасии, уроженца Омской области. 10 августа молодой человек был задержан и доставлен в следственный отдел.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ГСУ СК по Петербургу.