Рига, 10 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Латвия заслужила похвалу США за помощь Украине и НАТО, сообщили 10 августа в пресс-службе Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Остин США

Так, в ходе своего двухдневного визита в Латвию американский министр обороны Ллойд Остин на встрече с руководством республики поблагодарил её правительство «за поддержку им Украины» и «за гостеприимство Латвии в вопросе размещения на ротационной основе сил США».

Глава Пентагона высказал пожелание Вильнюсу — и дальше оказывать поддержку Киеву.

Он заверил латвийское руководство в том, что для Вашингтона важны отношения с Вильнюсом в сфере обороны. Шла речь и о дальнейшем «оборонном сотрудничестве».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне нарастания антироссийской риторики власти Латвии пытаются добиться от НАТО «защиты» в виде постоянного присутствия контингента Пентагона.