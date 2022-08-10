Таганрог, Ростовская область, 10 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Замор рыбы в Таганрогском заливе Азовского моря — распространённое явление в жаркую погоду. Это связано с дефицитом кислорода в воде из-за зноя. Так объяснил причину гибели рыбы в Ростовской области доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии имени Ивановского Южного федерального университета Тимофей Барабашин.

Александр Погожев ИА REGNUM Таганрогский залив, Ростовская область

«Традиционно в Азовском море формируются так называемые заморные зоны. Это связано, в первую очередь, с тем, что, когда возникает штиль — вода не перемешивается, повышается температура воды и происходит замор. То есть в воде исчезает кислород, и рыба погибает, потому что ей нечем дышать. В этом году, в отличие, кстати, от предыдущих лет, пока ещё выраженного замора нет», — объяснил он.

По словам Тимофея Барабашина, слухи об отравлении рыбы в водоёмах Ростовской области подтверждения пока не находят.