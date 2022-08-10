Ярославль, 10 августа, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Ярославле запустили официальный сайт празднования дня города. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

city-yaroslavl.ru Эмблема дня города

Очередной день города в Ярославле пройдет 20 августа. Это будет первый масштабный праздник за последние два года. На официальном сайте деньгорода76. рф отражены все главные события и мероприятия, причем как в центре, так и в районах Ярославля. Как ранее сообщало ИА REGNUM церемония открытия праздника состоится на Речном вокзале.

«Впервые торжественное открытие Дня города состоится на Речном вокзале, где разместится главная сцена праздника. Начнутся празднования с шествия творческих коллективов Ярославля и выступления духовых оркестров. А вид на великую русскую реку Волгу будто бы станет оформлением главной площадки Дня города. Основные события пройдут на Волжской и Которосльной набережных и прилегающих к ним территориях. Кроме Речного вокзала, активными точками станут Арсенальная башня, парк на Даманском острове, стадион Спартаковец и верхний ярус Стрелки. Радует, что мероприятия пройдут во всех районах города, чтобы каждый ярославец почувствовал себя частью большого городского праздника», — заявил и. о. мэра Ярославля Илья Мотовилов.

Традиционный праздничный фейерверк в день города Ярославля запланирован в акватории Волги на 22 часа.