Ульяновск, 10 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области чиновники получают выговоры «за нерасторопность и равнодушие» из-за перебоев с водоснабжением и замалчивания проблемы. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор Алексей Русских по итогам работы штаба по развитию региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения

Глава области еженедельно заслушивает доклады о ситуации с водоснабжением, рекомендуя местным властям не «замалчивать информацию о перебоях» с водой.

«Мы нацелены на исправление сложившейся ситуации, поэтому если кто-то думает, что я не узнаю об отсутствии воды в каком-либо посёлке или деревне, то он ошибается. Сегодня [10 августа] на областном штабе был разбор полётов по теме водоснабжения», — написал Алексей Русских.

Губернатор критично отозвался о «скорости реагирования» администраций на жалобы от жителей Бекетовки (Вешкаймский район), Шатрашан (Сурский район) и Базарного Сызгана (Базарносызганский район).

«Некоторые местные чиновники уже получили выговоры за нерасторопность и равнодушие», — заявил Русских.

Напомним, что в Ульяновской области в 2022 году планируется улучшить водоснабжение для 100 тыс. жителей. Ремонт и обновление сетей водоснабжения идёт почти в 40 населённых пунктах, где ежегодно возникают перебои с питьевой водой. Масштабные работы проводятся в Новой Майне, жители которой годами жаловались на плохую воду.

Как сообщало ИА REGNUM , реконструкция системы водоснабжения населённого пункта Новая Майна Мелекесского района рассчитана на два года и завершится в декабре 2023 года. Здесь будут пробурены новые водозаборные скважины, установят пять накопительных резервуаров, проложат 2,5 км новых участков водовода. Отличительной особенностью станет станция водоподготовки, где питьевая вода будет очищаться с использованием современных технологий. В Новой Майне проживает 5 тыс. человек.