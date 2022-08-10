Мадрид, 10 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Переправка в Испанию украинского зерна по железной дороге начата как альтернатива морской перевозке, сообщили 10 августа в пресс-службе испанского минтранса.

Александр Погожев ИА REGNUM Кукуруза

Мадрид привлёк для этого оператора Renfe Mercancias: на границу Польши и Украины направлено 25 контейнеров для перевозки 600 тонн украинской кукурузы.

Кукуруза будет доставлена в Испанию в начале следующего месяца, рассчитывает ведомство.

Напомним, разблокировка вывоза с Украины зерна стала результатом подписанного в Стамбуле в конце прошлого месяца совместного меморандума при участии России и ООН.