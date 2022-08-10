Бухарест, 10 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении привлечь в экономику страны дополнительные средства в размере 1 млрд леев ($210 млн). Об этом 10 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Как заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ, «существует возможность укрепить госбюджет, и власти [Румынии] этой возможностью воспользуются».

«Деньги будут направлены на социальные проекты», — отметил, в частности, он. При этом Чукэ не объяснил, из каких фондов поступят эти средства.

Напомним, ранее власти Румынии неоднократно обращались к Еврокомиссии за кредитами и безвозмездной материальной помощью.