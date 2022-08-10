Село Архипо-Осиповка, Краснодарский край, 10 августа, 2022, 16:13 — ИА Регнум. На территории Геленджикского лесничества тушат лесной пожар, его примерная площадь составляет 4,5 гектара. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 10 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Сообщение о возгорании в районе Хропаковой щели — на территории Архипо-Осиповского участкового лесничества, в экстренные службы поступило утром 10 августа. Лесная подстилка загорелась на площади 0,5 гектара. Затем огонь распространился на площади 4,5 гектара.

Борьбу с огнём ведут 49 человек и 15 единиц специальной техники. Угрозы населенным пунктам нет.