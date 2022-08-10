Казань, 10 августа, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Татарии на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск», «Набережные Челны» и «Чистополь» одобрено пять новых производств. Заявки были рассмотрены в правительстве РТ 10 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Так, комиссией ТОСЭР «Зеленодольск» утвердили изменения проекта по производству электротехнических шкафов (ООО «Энергоинновации», увеличение объема инвестиций до 57 млн рублей, количества рабочих мест — до 70).

В ТОСЭР «Набережные Челны» одобрено производство модульных зданий из легких металлических конструкций мощностью 1,8 тыс. штук в год (ООО «Смартмодуль», общий объем вложений — 24,5 млн рублей, 98 рабочих мест), производство алюминиевых опор освещения, световых комплексов и светодиодных светильников (ООО «Лунга», инвестиции — 27,4 млн рублей, будет создано 16 рабочих мест) и завод по производству труб для нефтегазовой отрасли.

ТОСЭР «Чистополь» был согласован проект производства готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня (ООО «Тандем»).

За прошедшие 10 лет статус резидента ТОСЭР в Татарии получила 121 компания. Инвестиции в новые производства составили 47,5 млрд рублей, в том числе 38,5 млрд рублей капитальных вложений, создано 20,6 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, на цементные заводы России с казанского водоканала начали поставлять биотопливо, которое получили в результате термомеханической обработки илового осадка. Ежедневно на линии из 450 тыс. кубометров канализационных стоков производят 70 тонн биотоплива.

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