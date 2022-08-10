В Татарии запустят пять новых производств
Казань, 10 августа, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Татарии на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск», «Набережные Челны» и «Чистополь» одобрено пять новых производств. Заявки были рассмотрены в правительстве РТ 10 августа.
Так, комиссией ТОСЭР «Зеленодольск» утвердили изменения проекта по производству электротехнических шкафов (ООО «Энергоинновации», увеличение объема инвестиций до 57 млн рублей, количества рабочих мест — до 70).
В ТОСЭР «Набережные Челны» одобрено производство модульных зданий из легких металлических конструкций мощностью 1,8 тыс. штук в год (ООО «Смартмодуль», общий объем вложений — 24,5 млн рублей, 98 рабочих мест), производство алюминиевых опор освещения, световых комплексов и светодиодных светильников (ООО «Лунга», инвестиции — 27,4 млн рублей, будет создано 16 рабочих мест) и завод по производству труб для нефтегазовой отрасли.
ТОСЭР «Чистополь» был согласован проект производства готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня (ООО «Тандем»).
За прошедшие 10 лет статус резидента ТОСЭР в Татарии получила 121 компания. Инвестиции в новые производства составили 47,5 млрд рублей, в том числе 38,5 млрд рублей капитальных вложений, создано 20,6 тыс. новых рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, на цементные заводы России с казанского водоканала начали поставлять биотопливо, которое получили в результате термомеханической обработки илового осадка. Ежедневно на линии из 450 тыс. кубометров канализационных стоков производят 70 тонн биотоплива.
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