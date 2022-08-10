Депортация имама в Марокко: глава МВД Франции подает апелляцию
Париж, 10 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Франции подало апелляцию в Государственный совет, чтобы обжаловать решение административного суда, который приостановил высылку имама Хасана Икиуссена в Марокко, передает BFM TV.
Глава МВД Жеральд Дарманен заявил о желании подать апелляцию. Теперь Государственный совет должен проанализировать аппеляцию, после чего совет назначит дату слушания. После этого слушания у совета будет 48 часов, чтобы принять решение о процедуре высылки имама.
Министерство внутренних дел потребовало высылки имама из-за антисемитских высказываний
Как сообщало ИА REGNUM, во Франции полиция открыла огонь по вооруженному мужчине в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.
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