Волгоград, 10 августа, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки четыре человека выписаны после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в региональном оперативном штабе. В стационарах и амбулаторно лечится 2 971 пациент.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Волгоградской области зарегистрировано 228 686 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 218 818 жителей. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 6 897 человек.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 47 новых ковид-пациентов.