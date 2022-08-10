Барабинск, Новосибирская область, 10 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Барабинском районе Новосибирской области работа со строителями ведётся недостаточно активно. Из-за этого социальное жильё для определённых категорий граждан строится в несоответствующих запросам объёмах. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников во время рабочей поездки в район.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Глава региона потребовал от властей муниципалитета активнее вести работу с подрядчиками, чтобы они начинали возводить дома, а новосибирское правительство, по его словам, будет покупать это жильё.

«Стоимость 94 тысячи рублей за квадратный метр для Барабинска — сверхвыгодная цена, — сказал Травников. — Если бы построили обыкновенный коммерческий двухэтажный дом, квартиры разошлись бы быстро. Служебное жильё, жильё для детей-сирот — будут готовые квартиры, деньги мы найдём. Надо делать это всё быстрее, работать с подрядчиками. Пока результат не очень впечатляющий».

Отметим, что сейчас в Барабинске строятся два шестиквартирных дома. Запланировано возведение одного 13-квартирного дома.