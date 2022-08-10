Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 17:01 — ИА Регнум. На Васильевском острове Санкт-Петербурга хотят снести бывший подковно-гвоздильного завода Посселя (завод «Аккумулятор»), следует из опубликованной историко-культурной экспертизы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

Снос

Региональный памятник архитектуры на 17-й линии Васильевского острова, 54 расположился в квартале между Малым проспектом и Камской улицей. ООО «УК «Спрингалд» заказ экспертизу, которая должна показать, насколько будут влиять работы на соседние здания, если будут демонтированы часть построек, не признанных архитектурным наследием. Среди них — самый большой корпус предприятия площадью более 14 тыс. кв. м., возведенный в 1988 году.

Как уточнило издание «Деловой Петербург», территория по генеральному плану (и по действующему, и в новом его проекте) находится в зоне деловой застройки, которая не исключает появления жилья.

«По данным Единой системы жилищного строительства, сейчас «Отделстрой» возводит жилой комплекс «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском проспекте, также на месте промзоны», — говорится в сообщении.

Общественные обсуждения акта экспертизы продлятся до 26 августа.

Напомним, краснокирпичный завод Посселя был построили в 1890 году. Изначально здесь делали подковы и гвозди, во время войны перешли на нужды авиации, потом производили эскалаторы. В 2021 году два исторических здания завода были приспособлены под общественное пространство.