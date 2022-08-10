Киев, 10 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 и Евросоюза остановить выдачу виз гражданам России.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам», — написал Кулеба в Twitter.

По его словам, граждане России подавляющим большинством поддерживают спецоперацию на Украине, поэтому их нужно лишить права пересекать международные границы до тех пор, «пока они не научатся уважать их».

Ранее с предложением прекратить выдачу виз Евросоюза гражданам России выступила премьер Эстонии Кая Каллас, а премьер Финляндии Санна Марин выступила за ограничение туризма из России.