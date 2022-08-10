Бухарест, 10 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы списания долгов по кредитам для ряда категорий граждан страны. Об этом 10 августа передает бухарестский телеканал Digi24.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, жители страны, не имеющие возможности платить проценты по соответствующей задолженности, должны обратиться в Национальное управление защиты прав потребителей (ANPC) и доказать свою неплатежеспособность.

Предполагается, что приоритет в осуществлении подобной процедуры будет предоставлен пенсионерам и многодетным семьям.

О сумме, выделенной румынскими властями на обеспечение программы, не сообщается.