Запорожье, Украина, 10 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Глава украинского «Энергоатома» поддерживает гипотетическую атаку ВСУ на линии электропередачи Запорожской АЭС, как, вероятно, поддерживает и еще более опасные действия киевской армии, отметил 10 августа в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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Как сообщалось ранее, глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что если Россия начнет отключать Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы, то ВСУ могут провести атаку на линии электропередачи станции.

«Сам он считает это «правильным решением». Что-то подсказывает, что таким же «правильным» он считает почти ежедневные обстрелы станции с целью нарушить работу реакторов, а в идеале — вызвать ядерную катастрофу», — отметил военкор.