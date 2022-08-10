Химки, Московская область, , 16:02 — REGNUM На пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки» назначен тренер сборной России Николай Писарев. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Стадион Арена Химки Mr.Grand

Отмечается, что РФС согласовал Писареву возможность совмещения работы в сборной России и «Химках».

Помощником Писарева в клубе будет старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв, который также будет совмещать два поста.

Напомним, ранее «Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном, который был главным тренером команды с февраля 2022 года.

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