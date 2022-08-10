Брянск, 10 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки госпитализировано семь ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 112 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Брянской области выявлено 164 625 носителей коронавируса. Справились с заражением и выздоровели 159 485 человек. Скончались от осложнений при инфекции 4 048 пациентов.

Лаборатории региона выполнили 2 031 869 исследований на COVID-19.