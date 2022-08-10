Минск, 10 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Отношения с Украиной, которая перестала воспринимать Белоруссию как дружественное государство, Минску всё равно придётся выстраивать. Белоруссия к этому готова. Об этом в интервью телекомпании «ВоенТВ» заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Что сегодня с Украиной и как мы будем действовать? Хороший вопрос. Нам всё равно надо выстраивать отношения, — подчеркнул представитель оборонного ведомства. — У нас дипломатия для того предназначена, чтобы выстраивать конструктивные отношения».

При этом, что касается готовности Украины выстраивать конструктивные отношения, то, по словам Ревенко, это вопрос времени, причём не ближайшего.

«Наверное, не ближайшего времени. Чуть дальше. Но обстановка развивается на юге, на Украине, мы внимательно следим, мы не участники вооруженного противостояния: нашего личного состава, техники, вооружения там нет», — подчеркнул помощник министра.

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Он также добавил, что трансформация политики Украины в отношении Белоруссии в последние годы произошла под «воздействием извне».

«Создаётся впечатление, что кто-то поставил задачу сделать [Белоруссию] из сначала дружественного Украине государства нейтральное, а из нейтрального [превратить] в то, которое проводит самостоятельную политику и не рассматривает уже Украину как партнёра», — указал Ревенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа правительство Украины прекратило действие соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Белоруссии, заключённого 06 марта 1992 года. Ранее Киев прекратил действие соглашения с Белоруссией о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности.