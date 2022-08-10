Варшава, 10 августа 2022, 16:01 — REGNUM Польша всё же получит деньги, которые ей не спешит выделять Европейская комиссия, сообщил 10 августа журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Комментируя конфликт с ЕК, от которой Варшава требует выделения средств из фонда восстановления ЕС, Моравецкий сказал, что страна «эти европейские средства получит», сомнений нет.
Он пояснил, что для Варшавы жизненно важно получить необходимые средства. Нужно выработать только «определённые механизмы» совместно с ЕК.
Напомним, ЕК ставит Польше условия, на которых республике будут выделены деньги из европейского фонда. Требуется пойти на уступки, касающиеся подчинения Польши законодательству ЕС.
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