Варшава, , 16:01 — REGNUM Польша всё же получит деньги, которые ей не спешит выделять Европейская комиссия, сообщил 10 августа журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

Комментируя конфликт с ЕК, от которой Варшава требует выделения средств из фонда восстановления ЕС, Моравецкий сказал, что страна «эти европейские средства получит», сомнений нет.

Матеуш Моравецкий «Самое большее — нам придётся ещё немного поспорить с ЕК, если говорить о времени получения этих средств».

Он пояснил, что для Варшавы жизненно важно получить необходимые средства. Нужно выработать только «определённые механизмы» совместно с ЕК.

Напомним, ЕК ставит Польше условия, на которых республике будут выделены деньги из европейского фонда. Требуется пойти на уступки, касающиеся подчинения Польши законодательству ЕС.

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