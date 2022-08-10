Варшава, 10 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Польша всё же получит деньги, которые ей не спешит выделять Европейская комиссия, сообщил 10 августа журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Комментируя конфликт с ЕК, от которой Варшава требует выделения средств из фонда восстановления ЕС, Моравецкий сказал, что страна «эти европейские средства получит», сомнений нет.

Матеуш Моравецкий «Самое большее — нам придётся ещё немного поспорить с ЕК, если говорить о времени получения этих средств».

Он пояснил, что для Варшавы жизненно важно получить необходимые средства. Нужно выработать только «определённые механизмы» совместно с ЕК.

Напомним, ЕК ставит Польше условия, на которых республике будут выделены деньги из европейского фонда. Требуется пойти на уступки, касающиеся подчинения Польши законодательству ЕС.