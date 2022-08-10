Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 10 августа, по состоянию на 15:30 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,37%, отступая до $94,99 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефтедобыча Noonpost.net

«На котировки нефти оказывает давление опубликованная накануне статистика по запасам в Америке от института нефти, показавшая рост по сырой нефти и дистиллятам.

Сегодня рынок ждёт данных от минэнерго США, которые также способны усилить позиции медведей. Также инвесторы ожидают показателей июльской инфляции в США.

Если, как ожидается, инфляция замедлилась с 9,1% до 8,7%, это может породить надежды на некоторое смягчение политики ФРС США и оказать поддержку сырьевым товарам.

Впрочем, скорее всего, американский регулятор продолжит ограничивать ликвидность, повышая ставки, так что нефть вполне может сходить и в район $90 за баррель», — полагает эксперт.

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