Москва, , 16:02 — REGNUM Россия и Китай под руководством своих лидеров, президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина, вступили в самый успешный период межгосударственных отношений. Об этом китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью ТАСС.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Эти отношения, отметил посол, отличает высочайший уровень взаимного доверия, высочайшая степень взаимодействия и наибольшая стратегическая значимость.

«Это самые успешные межгосударственные отношения за весь период с момента окончания холодной войны. Китайско-российское стратегическое сотрудничество является важной силой, способствующей формированию многополярного мира и демократизации международных отношений», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Сотрудничество двух стран разворачивается на фоне сложной глобальной конъюнктуры, напомнил он. И Путин, и Си Цзиньпин заявляли, что мир вступил в период бурных перемен.

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