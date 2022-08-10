Москва, 10 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Россия и Китай под руководством своих лидеров, президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина, вступили в самый успешный период межгосударственных отношений. Об этом китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Эти отношения, отметил посол, отличает высочайший уровень взаимного доверия, высочайшая степень взаимодействия и наибольшая стратегическая значимость.

«Это самые успешные межгосударственные отношения за весь период с момента окончания холодной войны. Китайско-российское стратегическое сотрудничество является важной силой, способствующей формированию многополярного мира и демократизации международных отношений», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Сотрудничество двух стран разворачивается на фоне сложной глобальной конъюнктуры, напомнил он. И Путин, и Си Цзиньпин заявляли, что мир вступил в период бурных перемен.

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