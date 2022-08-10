Челябинск, 10 августа 2022, 15:56 — REGNUM В Челябинске проводятся проверки по фактам обмана граждан с полётными сертификатами. Основание для этого стали жалобы на недобросовестную гражданку, продавшую туристам такие сертификаты, пишут СМИ.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!
Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По даны изданий, женщина продавала гражданам сертификаты по цене 5 тыс. рублей за единицу и обещала, что люди смогут улететь по ним и вернуться обратно. Но в действительности перелёт был возможен только в один конец. Назад гражданам приходилось лететь за своё счёт.

Полиция проводит проверку. Также продажей недействительных электронных сертификатов на полёты заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура. Сейчас ведомство ищет сайты с подобной недостоверной информацией и примет меры к их блокировке. Также устанавливается перечень авиакомпаний, в которые были предоставлены недействительные документы.

«Ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области растёт число случаев мошенничества.