Челябинск, 10 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Челябинске проводятся проверки по фактам обмана граждан с полётными сертификатами. Основание для этого стали жалобы на недобросовестную гражданку, продавшую туристам такие сертификаты, пишут СМИ.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По даны изданий, женщина продавала гражданам сертификаты по цене 5 тыс. рублей за единицу и обещала, что люди смогут улететь по ним и вернуться обратно. Но в действительности перелёт был возможен только в один конец. Назад гражданам приходилось лететь за своё счёт.

Полиция проводит проверку. Также продажей недействительных электронных сертификатов на полёты заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура. Сейчас ведомство ищет сайты с подобной недостоверной информацией и примет меры к их блокировке. Также устанавливается перечень авиакомпаний, в которые были предоставлены недействительные документы.

«Ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области растёт число случаев мошенничества.