Новосибирск, , 15:56 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал руководство регионального минздрава и подрядчика за неоправданный сдвиг начала строительства детской поликлиники в Барабинском районе. По словам Травникова, старт работ был неоправданно затянут.

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«Начинайте вырабатывать объёмы наперёд, деньги под выполненные работы мы приблизим. Время — полгода — потеряли напрасно, — сказал он. — Задача решена, и на барабинскую детскую поликлинику деньги уже смещены с 2023 года на 2022 год. Так что о деньгах речи не идёт, теперь задача подрядчика — навёрстывать упущенные сроки, обеспечить темп. Всё будет зависеть от темпов строительства — как наработаете объёмы, так добавим вам денег».

Он напомнил, что участок давно передан, проектно-сметная документация с экспертизой актуальна, разрешение на строительство получено ещё в декабре 2021 года. И по его поручению сроки старта строительных работ были сдвинуты с 2023 года на 2022 год.