Амстердам, 10 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день наиболее высокие цены на газ среди европейских стран установились в Нидерландах. Об этом 10 августа сообщает сайт Energievergelijk. nl, который специализируется на энергетической статистике.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По данным анализа 33 стран Европы, в данный момент жители Нидерландов, которые заключили договор с поставщиками услуг на газ и электричество, будут платить 28 центов за киловатт-час или €2,76 за кубометр.

Также указывается, что нидерландская экономика в сильной степени зависит от поставок голубого топлива из России и в случае, если они будут сокращены и полностью прекращены, «это сразу почувствуется».

При это ранее самые высокие цены на газ были в Швеции, жители которой платили около €2,31 за кубометр

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с сентября 2021 года по июль 2022 года цены на продовольствие в супермаркетах Нидерландов выросли на 18,5%.