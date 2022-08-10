Запорожье, Украина, , 15:55 — REGNUM Заявления главы украинского «Энергоатома» — это открытая угроза ядерного терроризма, заявил 10 августа в своем телеграм-канале военный эксперт Алексей Леонков.

Запорожская АЭС DENAMAX

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Как сообщалось ранее, главы «Энергоатома» Петр Котин заявил, что если Россия начнет отключать Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы, то ВСУ могут провести атаку на линии электропередачи станции.

«Где же реакция МАГАТЭ?» — добавил эксперт.