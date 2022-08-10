Белгород, , 16:06 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 48 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в региональном оперативном штабе. Продолжают лечение в стационарах 87 человек, ещё 717 — под амбулаторным наблюдением.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Белгородской области подтверждено 132 982 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 129 896 человек, скончались от осложнений 2282 пациента.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направили 25 жителей.