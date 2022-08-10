Самара, , 18:38 — REGNUM Компания «Версаль» с помощью займа Фонда развития промышленности (ФРП) открыла в Самаре новую фабрику по серийному производству мебели полностью из отечественных материалов. Здесь будут делать шкафы, тумбы, столы и зеркала. Мощность производства составляет 20 тысяч мебельных изделий в месяц.

Заемщик ГФРП СО открыл фабрику по производству мебели Цитата frp63.ru

По оценке Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, доля мебели отечественного производства в 2021 году составляла 60%. Новое производство нацелено увеличить этот показатель на 2%, заместив импорт. Компания планирует направлять готовую продукцию в сеть строительных магазинов «Максидом», а мебель для ванных комнат — в сети сантехники и керамогранитной плитки «Керранова плюс» и «Торговый дом керамики».

«Наша компания работает с 2018 года. Сейчас мы решили увеличить объемы производства, преобразав цех мебели в полноценную фабрику. Благодаря займу ФРП мы приобрели современное оборудование, создали 15 дополнительных рабочих мест, в два раза нарастили мощности производства и теперь надеемся увеличить долю отечественной мебельной продукции как в Поволжье, так и в России в целом», — рассказал директор ООО «Версаль» Артем Томилин.

Самарская область в рейтинге региональных фондов развития промышленности занимает одну из лидирующих позиций, наряду с Московской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Ростовской областями, Краснодарским и Пермским краями, Башкирией и Удмуртией.

«Рейтинг задает единые стандарты работы для региональных фондов, которые на сегодняшний день созданы в 81 субъектах РФ. Он позволяет нам говорить на одном языке и вместе развивать промышленность в России. В 2021 году регфонды оказали содействие в предоставлении более 70% займов федерального ФРП. Это были как наши совместные займы с региональным фондами, так и помощь местным предприятиям в подготовке заявки на федеральный заем», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

Сеть региональных фондов развития промышленности позволяет тиражировать модель работы федерального ФРП для финансирования перспективных проектов регионального масштаба с бюджетом менее 100 млн рублей, которые значимы для субъекта. Это повышает уровень доступности инвестиционных средств в регионах, в том числе для малого промышленного бизнеса.

Модернизировать производство российским предприятиям также помогает национальный проект «Производительность труда». Льготные займы Фонда развития промышленности на модернизацию производства доступны предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда».

Сейчас одна из ключевых задач, которая стоит перед всеми отраслями — улучшить качество отечественных товаров и увеличить объем производства, причем с минимальными затратами. Именно в этом помогает национальный проект «Производительность труда» — делает работу предприятий эффективнее, находит скрытые резервы и увеличивает количество выпускаемых товаров.

Нацпроект запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более 3800 предприятий. Задача нацпроекта — обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.