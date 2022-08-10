Шегарский район, Томская область, 10 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Томской области следователи начали проверку по факту избиения инвалида сотрудником организации социального обслуживания. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, днём 28 июля санитар одного из социальных учреждений в Шегарском районе избил руками и ногами недееспособного постояльца, инвалида детства II группы.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за две недели до этого в доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе Парбиг произошло убийство. По предварительным данным, пожилой постоялец несколько раз ударил ножом своего соседа по комнате.

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