Москва, , 15:48 — REGNUM Поголовно все страны ЕС не закроют и не откажут в выдаче туристических виз гражданам России. На данный момент речь идет только о туристических визах. Остальные и другие методы, которые тоже возможны и под видом туризма просто будут стоить дороже, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель консалтинговой компании «Аусландсфинанцамт» Алексей Слободчиков.

Туристы Pedro Ribeiro Simões

«Страны Европы в любом случае останутся открытыми. Также не стоит забывать, что очень большое количество стран, таких как Греция, Италия, Франция, Германия и другие, очень сильно зависят от туризма.

Необходимо понимать, что Италия возобновила выдачу виз гражданам РФ 1 марта 2022 года. Также нужно учитывать то, как в Италии очень серьезно в экономике отразилась пандемия. Была высокая смертность, жесткие условия карантина, в связи с чем выдача виз была приостановлена.

А в марте уже всем было известно о проведении военной спецоперации, соответственно Италия сильно заинтересованна в притоке туристов. Большая вероятность того, что восторжествует принцип «деньги не пахнут» всегда найдутся те страны ЕС, которые будут выдавать визы, чья экономика зависит напрямую от притока туристов.

В Европу на сегодняшний день могут позволить себе съездить отдохнуть не все граждане РФ, как правило, это люди как минимум с доходом чуть выше среднего класса. Билеты стоят дорого, большое количество пересадок и т.д., поэтому громким заявлениям касательно каких-либо ограничений на посещение стран ЕС в качестве туриста верить не стоит.

Германия восстановила также выдачу туристических виз с 1 мая. Большое количество стран ЕС проявляло отрицательную риторику к РФ и ее гражданам, однако пока в отношении туристических виз оставляет толерантное отношение.

Не для кого не секрет, что некоторые страны вынуждены придерживаться российской риторики, хотя на публичной, политически-мировой арене показательно пытаются придерживаться проевропейской, такие страны как Венгрия, Франция, Германия, всё-таки из-за зависимости экономически-ресурсной (газ, нефть и т.д.) будут сохранять такую возможность для туристов.

На это указывают послабления по санкциям, например, Siemens разрешили отправить турбину на северный поток. Всегда в подобных кризисных ситуациях, сколько бы их не происходило в мире для экономики и бизнеса стран ЕС «деньги не пахнут», в отношении туристов в том числе.

Да, возможно теперь будет сложнее получить визу, или будут определенные ограничения по количеству выдаваемых виз консульствами. Как правило, любые нововведения по какому-либо ограничению влияют на конечную стоимость. Возможно, визы будут выдаваться на меньший срок, однако, кто хочет ездить тот будет ездить», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство стран Европы не будут принимать опрометчивых решений и ограничивать въезд российским туристам, написала в своем телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

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