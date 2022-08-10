Москва, 10 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Российское правительство пытается всеми силами девальвировать рубль и добиться курса в 70-80 рублей за доллар, но фундаментальные факторы играют на укрепление российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В попытках девальвировать рубль министр финансов РФ Антон Силуанов предлагает совершенно экзотические методы, — напомнил Комолов. — Буквально на днях он выступил с идеей скупки валют дружественных стран — юаней, тенге и прочих, чтобы косвенно влиять на курс рубля к доллару и евро. Покупать сами доллары и евро опасно. Но можно покупать юаня, что будто бы косвенно повлияет на ослабление рубля относительно доллара. Это совершенно экзотические меры, и не факт, что они сработают. Долларов на рынке меньше не станет, и спрос на доллары не вырастет, а стало быть, и курс доллара не факт, что укрепится. Но наше правительство пытается всеми силами девальвировать рубль, стремясь к курсу в 70-80 рублей за доллар. Однако сейчас это сделать трудно, так как фундаментальные факторы играют на укрепление рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, что финансовые власти продолжают вести прежнюю недальновидную политику наращивания золотовалютных резервов.