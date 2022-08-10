Москва, 10 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Иск московского футбольного клуба «Спартак» к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову о возвращении 88 млн руб. зарегистрировал Октябрьский суд Уфы. Об этом 10 августа сообщила юрист «Спартака» Елена Чачуа.

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Она рассказала, что «Спартак» отправил иск по почте несколько дней назад, а теперь дело зарегистрировано.

«Это по деньгам, которые, как мы полагаем, Газизов сам себе выплатил незаконно, когда он перевел 88 млн рублей на свою карточку, используя ключ генерального директора», — приводит слова Чачуа ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения иск Газизова к «Спартаку». Он оспаривал увольнение с поста гендиректора клуба.