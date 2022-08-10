Штат Вермонт, США, 10 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Известный актёр Эзра Миллер поработал на съёмочной площадке экранизации комиксов о Флэше, несмотря на различные скандалы с его участием. Об этом 10 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

Цитата из видеоинтервью Эзра Миллер

По данным источника, дополнительные съёмки с участием актёра проходили «в течение лета», однако судьба картины по-прежнему остаётся неизвестной. Стоит отметить, что сам Миллер в сентябре 2022 года предстанет перед судом по делу о краже со взломом в Вермонте (США).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Эзру Миллера обвинили в краже бутылок с алкоголем. По данным полиции, актёр пробрался в один из частных домов в Вермонте, после чего совершил кражу.