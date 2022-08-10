Липецк, , 15:47 — REGNUM В Липецке возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону

Скорая помощь Dtpin.ru

5 августа в торговом центре пятилетняя девочка потянула за ручку выставочный образец металлической двери, который не был закреплен. Дверь упала на ребенка. Девочка госпитализирована с тупой травмой живота и повреждением внутренних органов.

Возбуждено уголовное дело о причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Допрашиваются очевидцы, а также персонал торгового центра, ответственный за безопасность потребителей, изымается необходимая для следствия техническая документация.