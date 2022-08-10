Тайбэй, 10 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Власти Китая направили к Тайваню 17 военных самолетов и 10 военных кораблей, сообщает 10 августа оборонное ведомство острова.

Supreme Dragon Флаги Тайваня и Китая

Отмечается, что КНР направила в опознавательную зону ПВО Тайваня восемь истребителей J-11 и девять Су-30.

В свою очередь власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы.

Напомним, ранее в КНР заявили, что на данный момент отношения между Китаем и Тайванем могут в будущем пойти по двум вариантам развития, и потому властям острова нужно сделать «правильный выбор».

Читайте также: Минобороны КНР призвало власти Тайваня сделать «правильный выбор»