Москва, 10 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Все усилия российского правительства и Центрального банка РФ по девальвации национальной валюты пока не приводят к желаемому эффекту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«То, что работало раньше, сейчас перестает работать. В первую очередь из-за того, что ограничен импорт. Иностранную валюту потратить нельзя. А если ее невозможно использовать, то и спрос на нее будет низкий, как ни крути. Российское государство между тем продолжает наращивать золотовалютные резервы, несмотря на то, что эта практика показала свою недальновидность и мы потеряли большую часть накоплений, которые могли бы использовать для инвестиций», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 августа курс рубля вновь укрепился по отношению к доллару и евро.