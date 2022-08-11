Салехард, , 11:07 — REGNUM На полигоне для военно-тактических игр в Новом Уренгое 11 сентября пройдёт реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают Вести Ямал.

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945 Дарья Драй © ИА REGNUM

В реконструкции могут принять участие команды патриотических центров, клубов реконструкций, поисковых отрядов, учащихся кадетских школ и воспитанников военно-патриотических клубов.

«Реконструкция событий Великой Отечественной войны — это один из способов, позволяющих хранить историческую память народа. Помнить о великом подвиге наших прадедов, о тех, кто ценой собственных жизней позволил сегодня жить нам и нашим детям — наш святой долг. И память эта должна передаваться из поколения в поколение, как всегда это было в России», — рассказал Александр Сергиенко, руководитель региональной общественной организации ЯНАО «Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал».

Отмечается, что в прошлом году в реконструкции в Новом Уренгое были использованы пиротехника и охолощённое оружие времен Великой Отечественной войны. Участники были одеты в костюмы, а также были использованы специально построенные декорации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что памятник погибшим летчикам установили в селе Уэлькаль честь 80-летия исторической воздушной трассы «Аляска-Сибирь» (Алсиб). Торжественная церемония открытия прошла 5 августа. Памятник установлен по инициативе и на средства местных жителей.

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