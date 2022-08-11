Салехард, 11 августа 2022, 11:07 — REGNUM На полигоне для военно-тактических игр в Новом Уренгое 11 сентября пройдёт реконструкция боевых действий времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают Вести Ямал.

Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945
Реконструкция Великой Отечественной войны, май 1945
Дарья Драй © ИА REGNUM

В реконструкции могут принять участие команды патриотических центров, клубов реконструкций, поисковых отрядов, учащихся кадетских школ и воспитанников военно-патриотических клубов.

«Реконструкция событий Великой Отечественной войны — это один из способов, позволяющих хранить историческую память народа. Помнить о великом подвиге наших прадедов, о тех, кто ценой собственных жизней позволил сегодня жить нам и нашим детям — наш святой долг. И память эта должна передаваться из поколения в поколение, как всегда это было в России», — рассказал Александр Сергиенко, руководитель региональной общественной организации ЯНАО «Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал».

Отмечается, что в прошлом году в реконструкции в Новом Уренгое были использованы пиротехника и охолощённое оружие времен Великой Отечественной войны. Участники были одеты в костюмы, а также были использованы специально построенные декорации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что памятник погибшим летчикам установили в селе Уэлькаль честь 80-летия исторической воздушной трассы «Аляска-Сибирь» (Алсиб). Торжественная церемония открытия прошла 5 августа. Памятник установлен по инициативе и на средства местных жителей.

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