Брянск, 10 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Факт незаконного вывоза более 40 кубометров пиломатериалов за рубеж выявили сотрудники Брянской таможни, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пиломатериалы

Две партии леса стоимостью почти один миллион рублей вывез с территории ЕАЭС индивидуальный предприниматель из Краснодара. При таможенном оформлении он указал недостоверные сведения об отправителе товара, а также о происхождении древесины.

По факту контрабанды возбуждено два уголовных дела. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от трёх до семи лет.